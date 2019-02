Zum zweiten Mal binnen weniger Wochen kam es in einem holzverarbeitenden Betrieb in Preding Montagfrüh zu einem Schwelbrand. Verletzt wurde diesmal niemand.

Erst Mitte Jänner wurden bei einem Brand in einem holzverarbeitenden Betrieb in Preding (Bezirk Deutschlandsberg) drei Arbeiter leicht verletzt. Montagfrüh kurz vor 6 Uhr schlug die automatische Brandmeldeanlage erneut an. So wie beim letzten Mal war es im Bereich einer Hobelmaschine zu einem Schwelbrand gekommen. Sogar die Maschine war dieselbe.