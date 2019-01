Im Frühling soll in Leibnitz eine Boulderhalle eröffnen. Die Arbeiten laufen bereits auf Hochtouren. Doch die Griffe für die Routen sind teuer.

In der Boulderhalle, die im Frühling eröffnen soll, tut sich einiges © Alpenverein Leibnitz

Im Frühling soll, wie berichtet, in Leibnitz eine Boulderhalle eröffnen. Die Arbeiten laufen bereits auf Hochtouren: Die Wände in verschiedenen Neigungsgraden stehen, unzählige Löcher für die Klettergriffe wurden schon gebohrt, die Sanitäranlagen werden in Kürze angeschlossen.