Die Feuerwehr barg das Unfallopfer aus unwegsamem Gelände © Rotes Kreuz

Unterm Strich recht glimpflich endete ein Forstunfall Donnerstagvormittag im Gemeindegebiet von Schwarzautal (Bezirk Leibnitz). Ein 49-jähriger Südsteirer war gemeinsam mit seinem Schwiegervater in einem Waldstück bei Breitenfeld am Tannenriegel mit Forstarbeiten beschäftigt. Als der 49-Jährige einen Baumstamm mittels Seilwinde aufziehen wollte, verkeilte sich dieser und traf den Mann am linken Unterschenkel. Dabei zog er sich einen geschlossenen Knochenbruch zu.