Niklas Müller wurde in der Pfarrkirche von St. Veit in der Südsteiermark zum Diakon geweiht. Kommendes Jahr wird der junge Ordensbruder zum Priester.

Niklas Müller mit dem emeritierten Bischof Egon Kapellari © Barbic

Das seltene Fest der Weihe zum Diakon erlebte man in der Pfarrkirche St. Veit in der Südsteiermark. Beim großen Festgottesdienst am Marienfeiertag weihte der vormalige steirische Diözesanbischof Egon Kapellari den Ordensangehörigen Bruder Niklas Müller aus Straß zum Diakon. Seine Weihe zum Priester wird im kommenden Juni erfolgen.