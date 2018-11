Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Platz drei für Deutschlandsberg, die Stadt feiert heuer ihren 100. Geburtstag © (c) Robert Frankl

Seit mittlerweile dreizehn Jahren richtet das Steirische Volksbildungswerk einen Gemeindewettbewerb aus. Diesmal wurden unter dem Motto „Zukunftsgemeinde Steiermark“ Orte der gelebten Geschichte gesucht und ausgezeichnet. Und die Süd- und Südweststeiermark darf sich gleich über drei Preisträger freuen.

In der Kategorie „Gemeinden der gelebten Geschichte“ sicherte sich Lang den dritten Platz. Seit 2010 trägt die Gemeinde Lang die Verantwortung für die Pflege und Instandhaltung des Soldatenfriedhofes. Unter anderem wurden 2014 und 2015 auf Initiative von Bürgermeister Joachim Schnabel zehn Erinnerungsrahmen aufgestellt. Dieses Projekt wurde gemeinsam mit dem Kulturpark Hengist, dem Schwarzen Kreuz, der Volksschule Lang und der NMS Lebring-St. Margarethen umgesetzt.

100 Jahre Stadt Deutschlandsberg

Ebenfalls einen dritten Platz holte sich Großklein in der Kategorie „Märkte der gelebten Geschichte“: Vor acht Jahren hat die Kommune bereits den Steirischen Volkskulturpreis erhalten. Jetzt hat sie es sich zum Ziel gemacht, die nachhaltige Bewusstseinsbildung zum Thema „Geschichte in der Region“ zu stärken, etwa durch Veranstaltungen, Vorträge und Publikationen.

Die Gemeinde Lang mit Bürgermeister Joachim Schnabel (2.v.r.) wurde für ihr Engagement um einen Soldatenfriedhof ausgezeichnet Foto © (c) Robert Frankl

In der Kategorie „Städte der gelebten Geschichte“ landete Deutschlandsberg auf Platz drei: Die Bezirksstadt feiert im heurigen Jahr ihren 100. Geburtstag und hat aus diesem Anlass mit vielfältigen Beiträgen und zahlreichen Akteuren einen großen Bogen von der Vergangenheit in die Gegenwart gespannt.

Auch Großkleins Bürgermeister Johann Hammer (2.v.r.) durfte einen Preis entgegennehmen Foto © (c) Robert Frankl