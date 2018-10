In einem südsteirischen Industriebetrieb geriet Freitagfrüh ein 51-Jähriger mit der linken Hand in eine Maschine. Zwei Finger wurden zur Gänze, einer teilweise abgetrennt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Arbeiter wurde mitsamt den abgetrennten Fingern ins LKH Graz gebracht © (c) Robert Lenhard

Ein schwerer Arbeitsunfall ereignete sich Freitagfrüh in einem Industriebetrieb im südsteirischen Wildon. Gegen 5.30 Uhr geriet ein 51-jähriger Arbeiter aus bisher ungeklärter Ursache mit der linken Hand in eine Maschine. Dabei wurden dem slowenischen Staatsbürger zwei Finger zur Gänze abgetrennt. Bei einem dritten wurde die Kuppe amputiert. Arbeitskollegen übernahmen sofort die Erstversorgung und wählten den Notruf. Ein in der Nachbarschaft wohnender First Responder des Roten Kreuzes war binnen Minuten vor Ort und begann mit der professionellen Wundversorgung bis das Notarztteam eintraf.