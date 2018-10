13 Einrichtungen nehmen am Samstag an der Langen Nacht teil. In jeder gibt es Spannendes zu entdecken.

Im Steirischen Weinmuseum in Kitzeck © Jürgen Fuchs

Ab 18 Uhr öffnen am Samstag wieder zahlreiche Museen in ganz Österreich ihre Pforten zur Langen Nacht der Museen. Neugierige und Wissbegierige haben bis ein Uhr nachts die Möglichkeit, mit einem einzigen Ticket sämtliche teilnehmende Museen zu besuchen. In der Region erstmals mit dabei sind die Galerie Marenzi in Leibnitz, die Pfarrkirche St. Veit und Schloss Seggau. Auch das slowenische Schloss Radlje beteiligt sich an der Aktion.