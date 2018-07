St. Georgen Graureiher mit Schrotflinte angeschossen

Facebook

Der Graureiher wurde mit einer Schrotflinte angeschossen. Das Tier wurde zwar operiert, überlebte aber nicht © KK

Zwei Radfahrer wurden kürzlich Zeugen einer grausamen Tierquälerei. „Mein Mann und ich fuhren gerade an einem Anwesen mit dazugehörigem Teich vorbei, als wir in unmittelbarer Nähe einen Schuss hörten“, sagt Eva Platzer. Auf einer Wiese neben dem Teich entdeckten sie unmittelbar darauf einen Graureiher, dessen Flügel offensichtlich gebrochen war. Schockiert von dieser Vorgehensweise erstattete das Ehepaar Anzeige bei der Polizei und wandte sich an den Tillmitscher Wildvogel-Experte Helmut Rosenthaler.

