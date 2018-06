Kleine Zeitung +

1000 Musiker in Deutschlandsberg Das größte Konzert aller Zeiten?

In Deutschlandsberg findet am Samstag (16. Juni) das große Bezirksmusikfest statt. Da wird es ein Konzert mit bis zu 1000 Musikern geben. Auch in der Koralmhalle steht an diesem Wochenende die Musik im Vordergrund.