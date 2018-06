Facebook

Regionalteamleiterin Anna Sigmund, Bezirkshauptmann-Stellvertreter Wolfgang Klemencic, Go-On-Leiterin Verena Leutgeb, Benedikta Möstl, Leiterin des psychosozialen Dienstes Leibnitz, und Julia Kadletz © Barbara Kluger

Drei Mal so viele Menschen sterben in Österreich durch Suizid wie durch den Straßenverkehr. In Zahlen: Im vergangenen Jahr gab es 1204 Suizide und 436 Verkehrstote. Die Steiermark liegt mit 204 Fällen im Österreich-Schnitt ganz vorne. Im Bezirk Leibnitz stirbt ungefähr jede dritte Woche jemand durch Suizid. „Das sind sehr hohe Zahlen“, sagt Verena Leutgeb, Leiterin der Go-On Suizidprävention Steiermark. Seit 2011 gibt es dieses Präventionsprojekt.

Um Betroffene und deren Umfeld möglichst gut und vorbeugend zu erreichen, richtet das Gesundheitsressort des Landes nach und nach eigene Suizid-Präventionsstellen ein. Seit Jahresanfang gibt es auch in Leibnitz und Deutschlandsberg eigene Kompetenzzentren für Suizidprävention. Dieser Tage erfolgte in beiden Städten der offizielle Auftakt. Angesiedelt sind die Zentren in den Psychosozialen Beratungsstellen – in Leibnitz in der Wagnastraße, die Regionalleitung hat die Psychiaterin Anna Sigmund übernommen, in Deutschlandsberg am Unteren Platz, die Leitung des Regionalteams hat hier die Psychologin Margarethe Krbez übernommen.

Das Go-On Kompetenzzentrum Die Go-On Suizidprävention richtet sich an alle, die mit dem Thema Suizid zu tun haben – sei es beruflich, privat oder als Betroffene. In akuten Fällen steht die Telefonseelsorge unter der Telefonnummer 142 rund um die Uhr zur Verfügung. Zu erreichen sind die Kompetenzzentren jeweils zu den Öffnungszeiten der Psychosozialen Beratungsstellen: in Leibnitz unter der Tel.Nr. 0664/ 886 282 73, in Deutschlandsberg unter der Telefonnummer 0664/ 625 7158. Im Jahr 2011 haben das Gesundheitsressort und die Psychiatriekoordinationsstelle des Landes Steiermark den Dachverband der sozialpsychiatrischen Vereine und Gesellschaften Steiermarks mit der Umsetzung eines Suizidprojekts beauftragt. Daraus entstanden sind die Go-On Suizidkompetenzzentren.

Die Zentren verstehen sich als Anlaufstelle für alle, die mit dem Thema Suizid zu tun haben – sei es beruflich oder privat oder als Betroffene. „Das Thema ist nach wie vor ein großes Tabu. Dabei ist es so wichtig, darüber zu reden“, sagt Leutgeb. Neben der persönlichen Beratung sind verschiedene Veranstaltungen zum Thema Suizid-Prävention und seelische Gesundheit geplant. Auch die Filmvorführung des Diagonale-Films „Bruder Jakob“ ist im September in Leibnitz geplant.

„Von Suizid betroffen sind alle Altersgruppen“, sagt Leutgeb. „Als die größten Risikogruppe gelten aber alte Männer, Land- und Forstwirte sowie Jugendliche.“ Angebote für Männer, die drei Mal so häufig Suizid begehen wie Frauen und wesentlich seltener Hilfe suchen, seien daher besonders wichtig. „Unser Auftrag ist es, das Wissen über die Vorsorge und über mögliche Hilfe zu vermitteln“, sagt Anna Sigmund.

Zu erreichen ist das Kompetenzzentrum persönlich und telefonisch zu den Öffnungszeiten des Psychosozialen Dienstes. In akuten Notfällen hat die Telefonseelsorge unter der Telefonnummer 142 ein offenes Ohr. Barbara Kluger

