Der Schutz des Grundwassers im Leibnitzer Feld sorgt immer wieder für heiße Diskussionen © Robert Lenhard

Immer wieder sorgt das Thema Grundwasserschutz in der Südsteiermark für heiße Diskussionen. Hintergrund ist die in der Vergangenheit überhöhte Nitratbelastung im Leibnitzerfeld, die vor allem mit der Landwirtschaft in Verbindung gebracht wurde. Seit einigen Jahren sind die Werte wieder im grünen Bereich, mitverantwortlich dafür sind strenge Regelungen bei der Düngung landwirtschaftlicher Flächen. Diese sogenannten Schongebietsverordnunngen wurden erst unlängst noch einmal deutlich verschärft. Zum Leidwesen der Bauern, die über realitätsfremde Bestimmungen klagen. Den Wasserversorgern wiederum gehen manche Einschränkungen nicht weit genug. Bei einer Veranstaltung anlässlich des Trinkwassertages am 15. Juni in Leibnitz wollen diese einmal mehr Bewusstseinsbildung betreiben.

Wie stehen Sie dazu? Bis Freitag, 16. Juni, um 12.30 Uhr können Sie mitstimmen:

Ist der Grundwasserschutz in der Südsteiermark streng genug? Ja, die Gesetze sind ausreichend Nein, der Gesetzgeber sollte nachschärfen Mir egal