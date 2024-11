Am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr prallten auf der B76, der Radlpass Straße in Richtung Stainz in der Nähe von Frauental im Bezirk Deutschlandsberg vier Fahrzeuge aufeinander. Auslöser für den Unfall war ein missglücktes Abbiegemanöver einer 70-jährigen Deutschlandsbergerin, die an der Kreuzung mit der Landstraße 643a in Richtung Stainz ein entgegenkommendes Fahrzeug übersehen haben dürfte. Durch den Aufprall der beiden Fahrzeuge wurde das Auto der 70-Jährigen weggeschleudert und traf dabei zwei weitere Fahrzeuge.

Unbestimmten Grades verletzt

Die 70-Jährige und ihre 72-jährige Beifahrerin wurden unbestimmten Grades verletzt. Sie wurden vom Grünen Kreuz erstversorgt und ins LKH Weststeiermark, Standort Deutschlandsberg gebracht. Die Unfallstelle war für die Dauer des Einsatzes rund eineinhalb Stunden gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Frauental, die Freiwillige Feuerwehr Schamberg, das Grüne Kreuz sowie zwei Streifen der Polizei waren im Einsatz.