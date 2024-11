Der Umbau ist beendet. In Stainz konnte am Freitag der neue Bipa-Standort im ehemaligen Billa-Gebäude in der Ziegelstadelstraße 1 feierlich eröffnet werden. „Als Drogeriefachhändler mit den österreichweit meisten Standorten sind wir stolz darauf, für unsere Kundinnen und Kunden in Stainz ab sofort unsere neue Filiale im innovativen Layout zu betreiben“, sind sich BIPA Geschäftsführer Markus Geyer und Andreas Persigehl einig. Sieben Mitarbeiter stehen für alle Fragen und der persönlichen Beratung zur Verfügung. Shop-Managerin Andrea Elisabeth Rastl freut sich mit ihrem Team die Kunden im ehemaligen Billa-Gebäude in Stainz begrüßen zu dürfen.