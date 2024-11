Im Bezirk Leibnitz kam es Mittwochfrüh zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 4.15 Uhr war ein 31-Jähriger aus dem Bezirk Deutschlandsberg mit seinem Pkw auf der B 74 in Prarath von Pölfing-Brunn kommend in Richtung Gleinstätten unterwegs. Aus unbekannter Ursache kam er in einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen eine Massivbetonwand.