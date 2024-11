Während das Jahr 2024 langsam in die Zielgerade biegt, wollen wir jene Menschen vor den Vorhang holen, die heuer mit ihrem Einsatz und ihren Leistungen die steirischen Regionen geprägt haben. Wir suchen wieder die Köpfe des Jahres.

Sie, liebe Userinnen und User, haben in den vergangenen Wochen zahlreiche Vorschläge hochgeladen – herzlichen Dank dafür! Aus Hunderten nominierten Kandidatinnen und Kandidaten, die sich am Ende des Tages alle den Sieg verdient hätten, haben wir stellvertretend ein spannendes Teilnehmerfeld für die nun startende Wahl destilliert.

Es geht los!

Ab sofort stehen in den vier Regionen Obersteiermark, Ost- & Südoststeiermark, Süd- & Weststeiermark sowie in Graz & Umgebung in jeweils sieben Kategorien fünf bemerkenswerte Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl: Sie haben sich in Wirtschaft und Forschung hervorgetan, der Kulturszene ihren Stempel aufgedrückt, sensationelle Leistungen im Sport geschafft, als Entertainer dafür gesorgt, dass wir noch immer etwas zu lachen haben. Sie waren perfekte Gastgeber, sind erstmals in Erscheinung getreten oder leisten Großes im Bereich Soziales und Ehrenamt.

Nun liegt es an Ihnen: Ab heute können Sie, liebe Userinnen und User, hier auf www.kleinezeitung.at/koepfe Ihre Stimme abgeben. Wer hat es am meisten verdient, Kopf des Jahres zu werden? Machen Sie mit! Abstimmen können Sie bis zum 22. Dezember. Danach wird ausgezählt.

Jene Kandidatinnen und Kandidaten, die schlussendlich das Rennen gemacht haben, wollen wir im neuen Jahr bei Galaabenden im Skyroom des Styria Media Centers in Graz hochleben lassen.