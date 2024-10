Unter dem Motto „Eiseskälte trifft Herzenswärme“ wagen sich ab kommenden Sonntag wieder wagemutige Schwimmer in Graz in die kalten Fluten der Mur – und das für einen guten Zweck. Bereits zum fünften Mal nimmt die Stainzer Ultrasportlerin Claudia Müller im Zuge der Aktion „Wir schwimmen – du hülfst“ Interessierte an die Hand und gibt wertvolle Tipps rund um das Eisschwimmen.