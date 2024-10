Nach dem Standort in Köflach, Bezirk Voitsberg, gibt es nun auch in Gralla Heim- und Gartenprodukte zu Discount-Preisen. Das Familienunternehmen Thomas Philipps eröffnete dort seinen insgesamt elften Österreich-Markt binnen zwei Jahren. Am 7. Oktober fand die feierliche Eröffnung im Gewerbepark Gralla statt.