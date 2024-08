Mit hoher Geschwindigkeit rasten die Traber am Sulky hinter ihren Pferden über die Bahn. Sand flog in die Luft, die Tiere schnaubten, das Publikum am Streckenrand jubelte. Wilfried Nußbacher und seine Stute „Lady Sunshine“ gewannen das Rennen im Juni 1994 mit knappem Vorsprung.