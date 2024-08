Am Freitagabend wurde die 54. Steirische Weinwoche in Leibnitz eröffnet. In diesem Jahr gab es mit der Krönung der neuen Weinhoheiten gleich zu Beginn einen besonderen Höhepunkt. Die scheidende Weinkönigin Sophie Friedrich und Weinhoheiten Katrin Strohmaier und Marlene Prugmaier übergaben ihre Kronen sichtlich emotional in neue Hände.