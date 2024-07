Gegen 7.20 Uhr fuhr ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Deutschlandsberg am Samstag mit seinem Pkw auf der B 74 in Fahrtrichtung Gleinstätten. Der Lenker war gerade auf dem Weg zu einem Fahrsicherheitstraining, als er bei Straßenkilometer 21 in einer Linkskurve, vermutlich aufgrund erhöhter Geschwindigkeit, rechts von der Straße abkam.