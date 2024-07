„Ich möchte nicht, dass dieses Kaff ausstirbt, nur noch aus Grazer Pendlern besteht“

Interview. Soko Donau-Star Andreas Kiendl wuchs in Deutschlandsberg auf und pendelt zwischen der Weststeiermark und Wien. Was er an Deutschlandsberg schätzt, Arroganz bei Castings und warum Hollywood nicht infrage kommt.