Mit dem Start der Sommerferien beginnen in vielen Gemeinden der Region Bauarbeiten. Während in Frauental an der Lassnitz die Volksschule umgebaut wird, fand in St. Martin im Sulmtal am Wochenende der Spatenstich für den Neubau des Bildungscampus mit Kindergarten, Kinderkrippe und Mehrzweckhalle statt. Bürgermeister Franz Silly gab im Beisein von Landeshauptmann Christopher Drexler grünes Licht für das mit rund 8,5 Millionen Euro veranschlagte Großprojekt. Rund 70 Prozent der Kosten werden durch Landes-, Bundes- und EU-Förderungen getragen.