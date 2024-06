Kürzlich hat die Stadtgemeinde Deutschlandsberg auf Initiative der Grünen und der Bürgerliste Deutschlandsberg drei Sitzbänke im Stadtgebiet, zwei davon am Hauptplatz, mit der Telefonnummer der 24h-Frauen Helpline gegen Gewalt beschriftet. Damit solle dauerhaft auf niederschwellige Hilfsangebote aufmerksam gemacht und ein Zeichen gesetzt werden, dass Gewalt an Frauen in der Gesellschaft keinen Platz habe, so Bundes- und Gemeinderätin Maria Huber (Grüne).