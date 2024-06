Mit viel Herz, Verständnis und Empathie bringen Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter angehenden Pflegekräften den Pflegeberuf näher. Sie spielen eine zentrale Rolle in der Ausbildung am Standort des LKH Südsteiermark in Wagna und erleichtern zukünftigen Pflegerinnen und Pflegern den Berufseinstieg.