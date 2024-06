Lügen haben bekanntlich kurze Beine. Oder doch nicht? Wie und ob sich Dr. Florian Geyer und seine Gattin Maria aus ihrem Lügengespinst wieder herauswinden, können Theaterfans bei der Premiere am 21. Juni erleben. Das diesjährige Freilichtspiel vom „Theater im Bauernhof“ in St. Josef in der Weststeiermark trägt den Titel „Liaba Liag‘n als Fliag‘n“ und stammt aus der Feder von Hans Gnant, Regie führt Christian Ruck.