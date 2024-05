Hunderte Stunden Arbeit und Materialkosten im vierstelligen Bereich investieren die „Freunde der Sulmtalbahn“ um Karl-Heinz Grubelnik, Dietmar Zweidick, Norbert Spari und Co. in den neuesten Hingucker ihrer Modellbahnanlage. Das Schloss Seggau im Maßstab 1:87 wird ab Herbst in der Ausstellung in Gleinstätten zu bestaunen sein.