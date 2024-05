Einmal sehen, was die Vögel sehen: von oben präsentieren sich die sanften Hügel des steirischen Weinlandes, die gewundenen Maänder der Sulm und die kleinen Ortschaften des Sausals in ihrer vollen Pracht. Rund 25 Heißluftballone eröffnen am 9. Mai die „Südsteirischen Himmelfahrt Ballontage“ in Fresing, Kitzeck im Sausal.