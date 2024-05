Seit Anfang Mai sind die Leibnitz-Tickets Geschichte. An ihre Stelle treten vier Klimatickets, die von allen Leibnitzern kostenfrei ausgeliehen werden können. Sie sind in der ganzen Steiermark gültig und ermöglichen die Nutzung aller öffentlichen Verkehrsmittel. Im Sinne des Klimaschutzes sollen so Autofahrten eingespart werden.