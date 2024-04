„Von Gottes Gnaden, Kaiser von Österreich… haben uns in unserer kaiserlichen und königlichen Machtvollkommenheit bewogen gefunden, mit unserer Entschließung vom 27. April 1913 unseren getreuen Markt Leibnitz in unserem Herzogtum Steiermark in huldvoller Würdigung seines geregelten Gemeinwesens und seiner gedeihlichen Entwicklung über Bitte der Gemeindevertretung zu einer Stadt zu erheben“ – so der Wortlaut der Leibnitzer Stadterhebungsurkunde im Original.