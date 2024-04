Die Osterfeiertage endeten für 180 Weststeirerinnen und Weststeirer in der Feuerwehrmontur im Einsatz. Starke Sturmböen zogen durch den Bezirk Deutschlandsberg, besonders in höheren Lagen kam es zu Schäden. Die Feuerwehr rückte am Ostermontag insgesamt zu 30 Unwettereinsätzen aus. Mehrere Bäume fielen auf Stromleitungen, zwei auf Gleise.