Sie hat zwar nur die Größe einer DIN A5-Seite und doch ist sie vollgepackt mit wertvollen Informationen, Kontaktdaten und sogar einer ganzen „Generationenkarte“. Die Rede ist von der neuen, kostenlosen Infobroschüre „Älter werden in Leibnitz“ für Seniorinnen und Senioren in Leibnitz. Sie liegt seit Montag, dem 4. März, in der Stadtgemeinde, im Wohnzimmer Leibnitz und in der Stadtbibliothek und Ludothek auf. Noch am selben Tag wird sie über den Newsroom der Stadtgemeinde ebenso digital bereitgestellt, auch bei den niedergelassenen Ärzten und Apotheken im Stadtgebiet ist sie im Laufe der Woche erhältlich.