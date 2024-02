Ganz im Zeichen der Kunst stand das erste Event in den neu adaptierten Veranstaltungsräumen des Steiermark-Hauses in Brüssel. Am Abend des 9. Februar ging dort, im Rahmen des Kultur-International-Schwerpunktes, wieder eine „Art-Steiermark“-Präsentation über die Bühne. Dieses Mal standen die Fotografien des Leibnitzer Künstlers, Pädagogen und Kurators der Galerie Marenzi, Klaus-Dieter Hartl, im Zentrum.