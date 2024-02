Just die Polizei wurde Sonntagabend in der Südsteiermark Opfer von dreisten Dieben. Schauplatz war das Ortszentrum von St. Veit in der Südsteiermark, wo im Nachhall eines Faschingsumzugs die Fäuste flogen. Zumindest vier Südsteirer im Alter von 23 bis 27 Jahren waren in einen Streit geraten sein, welcher in einem Handgemenge endete. Gleich vier umliegende Polizeistreifen wurden gegen 20 Uhr angefordert, um für Ordnung zu sorgen.

Alkomat entwendet

Während sich die Polizisten vor Ort um die Verletzten kümmerten und die Ermittlungen wegen der Körperverletzungen aufnahmen, machten sich bislang Unbekannte an einem abgestellten Streifenwagen zu schaffen. Sie entwendeten diverse Einsatzmittel aus dem abgestellten Dienstfahrzeug. Darunter Schutzausrüstung, wie beispielsweise ballistische Schutzhelme, aber auch einen Alkomaten. Einige Stunden nach der Tat konnten die Gegenstände wieder im Umfeld des Tatorts sichergestellt werden.

Zeugen gesucht

Warum die Täter diese Gegenstände aus dem unversperrten Wagen entwendeten, ist derzeit unklar. Fest steht, dass es sich laut Polizeisprecher Markus Lamb keinesfalls um ein Kavaliersdelikt handelt: „Wenn die Schutzausrüstung fehlt, können im schlimmsten Fall Menschenleben gefährdet sein. Da geht es um strafrechtlich relevante Tatbestände.“

Dementsprechend ermittelt die Polizei auf Hochdruck an der Ausforschung der Täter. Zeugen werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Straß in Steiermark unter 059133-6175 oder 133 zu melden.