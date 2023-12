Sie ist heute ab 15 Uhr wieder befahrbar. Im August hatten Rutschungen und Muren, ausgelöst von Unwetter und Starkregen, die L 268 schwer beschädigt. Die Rosenbergerstraße musste in St. Nikolai ob Draßling, Gemeinde St. Veit in der Südsteiermark, komplett gesperrt werden.

„Um überhaupt ein Sanierungskonzept erstellen zu können, wurden zunächst einmal umfangreiche Untergrunderkundungen mittels Rammsondierungen und Schürfe durchgeführt“, erklärt Verkehrsreferent Anton Lang. Anfang Oktober starteten die Sanierungsarbeiten am rund 300 Meter langem Streckenabschnitt. Projektvolumen: eine Million Euro.

In drei Etappen gebaut

Laut Robin Wenzel von der A16, Verkehr und Landeshochbau, arbeitete man in drei Etappen. Zunächst wurde eine Tiefendrainage errichtet, um die bergseitigen Hangwässer gezielt sammeln zu können. Anschließend bohrte man in der talseitigen Böschung über zwei Teilbereiche 56 bis zu neun Meter lange Bohrpfähle hinein, die durch einen 84 Meter langen Stahlbetonbalken miteinander verbunden sind. Am Schluss folgte der Straßenbau.

„Dabei waren die Stabilisierungs- und Asphaltierungsarbeiten durch die niedrigen Temperaturen eine besondere Herausforderung. Aufgrund der schlechten Untergrundverhältnisse mussten zudem großflächige Bodenauswechslungen durchgeführt werden“, erklärt Wenzel. Witterungsbedingt werden letzte Restarbeiten im Frühjahr 2024 erledigt.