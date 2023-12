Gleich alle drei Feuerwehren der Marktgemeinde Wildon mussten am Abend des Krampustages zu einem Löscheinsatz ausrücken. Anlass war ein Container auf einer Baustelle direkt an der B67 in Weitendorf, der kurz vor 18 Uhr aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten war. Rund 30 Einsatzkräfte bekämpften die Flammen, teils unter Zuhilfenahme von schwerem Atemschutz. Gasflaschen, die in unmittelbarer Nähe gelagert waren, mussten mit Wasser gekühlt werden, um eine Explosion zu vermeiden.

Ursachenermittlung am Mittwoch

Aufgrund der umfangreichen Löscharbeiten direkt neben der B 67 musste bis etwa 19.45 Uhr eine örtliche Umleitung eingerichtet werden. Der Container brannte zur Gänze aus, ein angrenzender Werkzeugcontainer wurde durch das Feuer teilweise beschädigt. Die Schadenssumme steht laut Polizei noch nicht fest. Am Mittwoch sollen Ermittlungen von Experten neue Erkenntnisse zur Brandursache bringen.