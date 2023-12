In Pölfing-Brunn trifft weltmeisterlicher Wein auf 100-jährigen Geflügel-Betrieb

Das Weingut Jauk serviert den weltbesten Sauvignon Blanc, Geflügel Tschiltsch feiert 100-jähriges Firmenbestehen. In der Business-Szene der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der südweststeirischen Wirtschaftswelt gerade tut.