Die Polizei bittet um Mithilfe: Am Donnerstagabend kam es in Leibnitz zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Gegen 18.30 Uhr fuhr ein zwölfjähriges Mädchen aus dem Bezirk Leibnitz auf der Lastenstraße nach dem Kreisverkehr in Richtung „Café Okei“ mit ihrem E-Scooter über den Zebrastreifen.

Aus noch unbekannten Gründen übersah ein Pkw-Fahrer das Kind. Die Zwölfjährige wurde vom Auto niedergestoßen. Laut Informationen der Polizei stieg der Fahrzeuglenker zuerst aus, fuhr aber, nachdem das Mädchen von Zeugen versorgt wurde, wieder weiter.

Mädchen verletzt ins LKH gebracht

Das Mädchen zog sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zu. Ihre Mutter brachte sie ins LKH Südsteiermark, Standort Wagna. Die Polizei ermittelt auf Hochtouren wegen Fahrerflucht. Der betroffene Autofahrer war laut Polizei vermutlich in einem roten VW Golf oder Opel unterwegs. Zeugen des Unfalls sowie der Fahrer sollen sich bei der Polizeiinspektion Leibnitz unter 059133 6160-0 melden.