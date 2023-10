Das dürfte alle Mountainbike-Fans freuen: Im Raum Feldbach wurde am Freitagnachmittag die erste "offizielle" Mountainbike-Strecke eröffnet. Das Projekt, das die Stadt Feldbach gemeinsam mit der Gemeinde Gnas initiiert hat, soll die Bedürfnisse von Freizeitsportlern nach Bewegung in der Natur mit den Interessen von Grundbesitzern und Jägern in Einklang bringen, so die Initiatoren Friedrich Steiner und Franz Suppan.