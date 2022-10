Während Wasser in einem Biomasseheizkraftwerk in Heiligenkreuz im Lafnitztal (Bezirk Jennersdorf) zur Dampferzeugung aufbereitet wurde, trat am Sonntagvormittag stark ätzendes Ammoniak-Gas aus. Ein diensthabender Mitarbeiter bemerkte bei einem Kontrollgang sofort den stechenden Geruch: Ammoniak-Gas riecht etwa wie Gülle.