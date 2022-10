Der 23-Jährige aus dem Bezirk Südoststeiermark war gegen 19.45 Uhr mit seinem Pkw auf der L202 von Oberdorf kommend in Fahrtrichtung Kirchberg an der Raab unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Lenker mit seinem Fahrzeug von der Straße ab. Das Fahrzeug stürzte in einen Straßengraben und überschlug sich dabei mehrmals. Der Autofahrer wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er in das LKH Feldbach gebracht.