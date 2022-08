Die Feldbacher Klosterschwester Maria Cordis Sudy ist im Alter von 86 Jahren verstorben. Geboren wurde sie am 1. August 1936 in Gnas, wo sie unter einfachsten bäuerlichen Verhältnissen, als jüngstes Kind von elf Geschwistern, aufwuchs. Die ganze Familie war wegen ihrer Musikalität bekannt und so blieb es auch nicht aus, dass die Musik ein Teil von Schwester Cordis' Leben wurde.