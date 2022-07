Bereits 1948, in der Zeit, als in Feldbach noch viele vom Krieg beschädigte Häuser bestanden, reifte in der Feldbacher Geschäftsfrau Leopoldine Thaller der Gedanke, ein Heimatmuseum zu gründen. Es sollte bis 1952 dauern, bis sich die Museumstüren in der 500 Jahre alten Fluchtburg Tabor ein erstes Mal für Besucher öffneten.