Im Juni bei sommerlichen Temperaturen in den Klassen schwitzen, gehört für diese ehemaligen Schülerinnen und Schülern der Vergangenheit an. Die Absolventinnen und Absolventen der Hak/Has Beldbach haben nämlich ihre Reifeprüfungen- und Diplomprüfungen bzw. Abschlussprüfungen durch die Bank bestanden. Somit darf am Campus in Feldbach "die weiße Fahne" gehisst werden. Wir gratulieren!