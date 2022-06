Die Polizei Kirchberg an der Raab sucht aktuell nach zwei Dieben, die am 14. und 18. Juni in die Selbstverkaufshütte „Kienreichs Fruchteck“ in Eichkögl eingebrochen waren. Gestohlen wurden kleinere Geldbeträge, Naturalien und Schmuck. Die Eigentümer Karl und Silvia Kienreich machten die Diebstähle selbst über Facebook publik. Sie versuchen, den kuriosen Diebstahl mit Galgen-Humor hinzunehmen: „Zumindest hat der Täter Geschmack, er hat Kirschen, Erdbeeren und Most mitgenommen!“