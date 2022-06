Die Planungen laufen schon länger, mit dem Einreichen der Baupläne am gestrigen Mittwoch (22. Juni) nimmt das Mega-Projekt endgültig Form an: Das neue Ärtezentrum in Deutsch Kaltenbrunn-Berg wird gebaut. Gemeindearzt und Allgemeinmediziner Philipp Karner plant ein hochmodernes Gesundheitszentrum: „Geplant sind unter anderem Praxen für diverse Wahlärzte, so sind die Verhandlungen mit einem Facharzt für Orthopädie, einer HNO-Ärztin, einem Kinderarzt sowie einem Neurologen bereits weit fortgeschritten. Auch mit einem Physiotherapeuten wird gesprochen.“