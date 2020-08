Facebook

Familie Roßmann aus Paldau campt rund 90 Tage pro Jahr, sie hat einen Dauerplatz in Bairisch Kölldorf © Walter Schmidbauer

"Kroatien war heuer für uns kein Thema. Man weiß nicht, was auf einen zukommt“, bekennen Markus und Jutta aus der Oberpfalz in Bayern, die heuer mit ihrem Wohnmobil und zwei Hunden in Mureck campen. Die Stadtgemeinde ist mit drei größeren Campingplätzen und einem kleineren Stellplatz bei der Ölmühle Sixt in Oberrakitsch ein Eldorado für Camper in der Südoststeiermark. Und mit zwei Plätzen in Bad Radkersburg, dem Standort in Bairisch Kölldorf und einem kleineren Stellplatz in Klöch kann die Region insgesamt acht Plätze anbieten.