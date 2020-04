Facebook

Der Tourismusverband Fehring will trotz Absage des Wandertages ins Freie locken © auremar - Fotolia

Rein in die Wanderschuhe und raus in die Natur - üblicherweise lädt dazu der Tourismusverband Fehring jedes Jahr am 1. Mai ein. Aber heuer ist aufgrund des Coronavirus so vieles anders. Und so kann auch der traditionelle Wandertag in Fehring nicht stattfinden. Die Wanderschuhe kann man sich aber trotzdem schon einmal anziehen - der Tourismusverband lädt nämlich zum "virtuellen Wandertag".