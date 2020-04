Jeder vierte Beschäftigte ist in der Südoststeiermark aktuell in Kurzarbeit. Am stärksten betroffen sind Hotel- und Gastgewerbe, Einzelhandel und Baubranche. Bei der Arbeitslosigkeit zeichnet sich ein leichter Rückgang ab.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das AMS in Feldbach erlebt derzeit einen großen Ansturm auf seine Dienstleistungen © Katharina Siuka

Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit und ein AMS, das derzeit viel zu tun hat - Lieselotte Puntigam, Leiterin des Arbeitsmarktservice in Feldbach, informiert laufend über die derzeitige Situation in der Südoststeiermark: „Jeder vierte Beschäftigte in der Südoststeiermark ist aktuell in Kurzarbeit“, erklärt sie. Das sind 7921 Personen in rund 700 Betrieben - aller Größen und aus allen Branchen. Am stärksten betroffen sind aber Personen aus dem Hotel- und Gastgewerbe, dem Einzelhandel und der Baubranche.