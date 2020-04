Kleine Zeitung +

Straden Güllefass geöffnet: 400 Liter Düngemittel flossen aus

Durch die Berührung eines Traktorreifens dürfte sich in Straden die Verschlusskappe eines Güllefasses mit 14.000 Liter Gär-Substrat gelöst haben. 400 Liter davon flossen in einen Dorfgraben, der in den Sulzbach mündet. Die Feuerwehr verhinderte eine Umweltverschmutzung.