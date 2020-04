Facebook

Zwei Varianten des Visier mit Kappe als Gesichtsschutz © ASB Kickmeier

Ab 6. April gilt: Wer im Supermarkt einkaufen möchte, der muss eine Schutzmaske tragen. Das hat die Bundesregierung im Kampf gegen das Coronavirus veranlasst. Und generell: Das Interesse an Masken ist derzeit groß – das haben auch Betriebe in der Südoststeiermark erkannt, in denen nun die Nähmaschinen wieder zu rattern beginnen. Ob bunte Masken in hoher Qualität oder Gesichtsschutz für die Kappe – der Kreativität sind bei „Masken, gefertigt in der Südoststeiermark“ gesetzt. Ein Überblick: